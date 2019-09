Finlandia - Italia, formazioni ufficiali: Acerbi e Immobile dal primo minuto

Questa sera andrà in scena Finlandia - Italia, partita importantissima per l'allungo decisivo nel girone J. Una vittoria infatti regalerebbe il match ball a ottobre quando gli azzurri affronteranno la Grecia all'Olimpico e andranno in casa del Liechtenstein. Per la sfida in Finlandia Mancini stravolge la squadra e punta sui laziali Acerbi e Immobile. Izzo rileva Florenzi, Sensi sostituirà lo squalificato Verratti e Barella viene confermato come mezzala sinistra. A sorpresa, a far parte del tridente d'attacco c'è Pellegrini. Il romanista agirà come attaccante esterno sinistro, al centro c'è Immobile e sulla destra Chiesa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FINLANDIA (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki. All. Kanerva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All. Mancini.

Pubblicato il 7/09 alle 16:45