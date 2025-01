Fiorentina, Commisso commette una follia e poi si "scusa" in aula

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una follia quella commessa da Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina, riporta Front Office Sports, ha creato account Twitter anonimi per attaccare i vertici del calcio statunitense. Il tutto sarebbe emerso durante un processo che in realtà era stato istituito in seguito alla causa dell'imprenditore stesso intentata contro la la rivale MLS e contro la Federcalcio degli Usa.

In aula, il presidente viola ha ammesso di aver compiuto il fatto e poi, per scusarsi, ha provato a spiegare: “Non sto bene con me stesso, perché quello non sono io. Ho chiuso quell’account Twitter. Non ho fatto tweet per cinque o sei anni e sono felice di aver chiuso tutto sui social media”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE