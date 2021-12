Fiorentina, Commisso lettera di Natale e accuse: "Calcio italiano al punto del non ritorno"

Natale è vicino eppure i malumori non si arrestano neanche durante le feste. A parlare questa volta è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che nella lettera scritta a tutti i tifosi viola non ha risparmiato dure critiche a quanto sta accadendo nel calcio italiano: "(...) Non accetteremo mai situazioni non chiare, poco trasparenti, ci batteremo per regole uguali per tutti e continueremo a fare sentire la nostra voce, sempre. Il calcio, in Italia in particolare ma non solo, sta attraversando un periodo molto critico, siamo davvero vicini a un momento di non ritorno se non verranno prese delle decisioni chiare e precise da mettere in atto al più presto, per il futuro di questo amato sport. E noi continueremo a batterci per avere sani e giusti principi, regole certe e trasparenza (...)".

