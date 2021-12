Calciomercato Lazio, i Pozzo sulle tracce di Strakosha: offerto uno scambio

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Thomas Strakosha si è ripreso la maglia da titolare. Il portiere albanese, che inizialmente trovava spazio solo in Europa League, è tornato dal primo minuto anche in campionato. Nonostante questo il suo futuro resta in bilico. Il numero uno non è convinto di prolungare il contratto in scadenza a giugno perché ha paura di finire ancora in panchina. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, su di lui hanno messo gli occhi i Pozzo, proprietari di Udinese e Watford. Vorrebbero portare il laziale in Inghilterra già a gennaio, in cambio offrono un terzino: Stryger-Larsen.