Fiorentina, Gudmundsson in chiusura: cifre e dettagli dell’operazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson a un passo dalla Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di venerdì, l'attaccante islandese è atteso a Firenze. Accordo trovato sulla base di un prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto fissato a 17 più 3.5 di bonus. In contemporanea, il Grifone ha chiuso l'affare con il Sassuolo per Andrea Pinamonti. Con l'arrivo in maglia viola di Gudmundsson, si sblocca anche la trattativa tra Juve e Fiorentina per Nico Gonzalez. Attese novità nelle prossime ore.