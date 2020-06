Fiorentina, Iachini: "Squalificati contro la Lazio? Ne abbiamo altri con voglia di giocare"

Brutte notizie in casa Fiorentina. Beppe Iachini, per la partita contro la Lazio del prossimo week-end, non avrà a disposizione nè Caceres nè Chiesa. Il difensore è stato espulso, mentre il giovane talento ha rimediato un cartellino giallo e, poiché era diffidato, è scattata la squalifica. Il tecnico ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport a qualche minuto dal termine della gara: "Avevamo anche qualche altro diffidato, prima o poi dovremo sarebbero arrivate situazioni di questo tipo. Purtroppo le squalifiche capitano in questa partita, quella contro la Lazio. Entreranno altri ragazzi che si sono allenati bene e che hanno voglia di giocare. Ci daranno una mano".

