Inter, Gagliardini: "Scudetto? Noi siamo lì, può succedere di tutto"

Il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, ha detto la sua in merito alla corsa Scudetto in Serie A ai microfoni di Sky Sport. L’ex Atalanta ha trovato spazio nella partita di ieri contro la Sampdoria, complice anche l’infortunio di Brozovic. Queste le parole del calciatore nerazzurro: “È stata una gioia tornare in campo. Scudetto? Noi siamo lì, ce la stiamo giocando fin dall’inizio. Giocando ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a portare a casa più punti possibili. Non dipenderà solo da noi, ma faremo il massimo. Siamo a 6 punti dalla vetta e può succedere ancora di tutto. Bisogna essere più cinici, ma sarà importante soprattutto il recupero tra una partita e l’altra”.

