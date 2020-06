Juventus, Paratici: "Ora è difficile essere brillanti, ci dispiace non aver vinto alcun titolo"

Fabio Paratici, a circa venti minuti dal fischio d'inizio del match tra Juventus e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento in casa bianconera: "Stiamo giocando un calcio con dei titoli in un momento di preparazione. Nessuna squadra ha affrontato un momento di questo tipo, è molto difficile valutare le prestazioni. Abbiamo fatto due pareggi contro due buone squadre, non vorrei che sbagliare o segnare un rigore ci facesse confondere sui giudizi. Ci dispiace molto, siamo senza un titolo. Dybala non si è dimenticato di come si fa il centravanti, l'ha fatto molto bene. Siamo in un periodo dove è difficile essere brillanti. Tutti gli attaccanti faticano a trovare il guizzo. Siamo in corsa su tutti i fronti. L'obiettivo della Juventus è sempre arrivare a marzo/aprile giocandosi tutte le competizioni. Siamo ancora in piena corsa per il campionato e la Champions League. Questo è quello che con equilibrio e coerenza quello che pensiamo. Mercato? Abbiamo parlato col Barcellona frequentemente, in questo momento entrambe le squadre stanno giocando momenti importanti. Abbiamo preferito bypassare questo periodo".

