Fiorentina, inviata lettera al Comune: "Fermate i lavori al Franchi o valutiamo azioni legali"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha inviato al Comune di Firenze una lettera dai toni molto decisi in cui viene chiesto di non cominciare, o di interrompere se già iniziati - ma è proprio questo il caso - i lavori per la ristrutturazione e il restyling dello stadio Artemio Franchi. Come riporta Sportface.it, nella missiva, il club viola ha minacciato eventuali azioni legali nei confronti di Palazzo Vecchio. Alla base della richiesta del club toscano le difficoltà che comporterebbe scegliere un’altra sede o giocare con capienza ridotta.

Il Comune di Firenze, riferisce l’Ansa, non ha ancora risposto per iscritti, ma pare proprio averlo fatto con le proprie azioni concrete, visto che in queste ore un’enorme gru sta smantellando le scale esterne della curva Fiesole, così come da cronoprogramma previsto per i lavori nell’impianto che è di proprietà comunale.