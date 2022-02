Fiorentina, Italiano: "Lazio ha vinto con merito. Sarri? Ognuno ha la sua opinione"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato del tris rifilato dalla Lazio, arrivato con le reti Milinkovic, Immobile e l'autogol di Biraghi. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta - Fiorentina valida per i quarti di Coppa Italia: "Dopo Torino abbiamo reagito bene: sono gare che non ti aspetti, quella è stata la prima, quella contro la Lazio è stata molto diversa. A parer mio abbiamo commesso ingenuità, poca attenzione ma la gara è stata in equilibrio. La Lazio ha vinto con merito ma ce la siamo giocata. Abbiamo la possibilità di far vedere chi siamo e quanto valiamo in una gara importante. Noi l'entusiasmo non l'abbiamo perso, se qualcuno l'ha perso cercheremo di riconquistarlo. Mi dispiace, perché prima della gara con la Lazio sentivo parlare di "squadra rivelazione", se la partita con la Lazio ha cambiato qualcosa proveremo a riportare tutti dalla nostra parte".

COPPA ITALIA - Dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri sulla formula della Coppa Italia, anche Vincenzo Italiano si è espresso in merito: "Ognuno ha la propria opinione: ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello un sorteggio integrale dall'inizio. Sarebbe bello al primo turno Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus. Vedendo gli altri paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, con gli stadi pieni... E' una formula che mi piacerebbe vedere ma ci adeguiamo. Siamo stati bravi ad arrivare fino a qui, ora troviamo una delle migliori in Italia e vedremo quello di cui siamo capaci".