Fiorentina - Lazio, Bergonzi: "Rigore su Castrovilli? Errore non da Orsato"

Fiorentina - Lazio è stata dominata in lungo e in largo dalla squadra di Maurizio Sarri. Durante la partita però i tifosi biancocelesti hanno avuto un brivido quando sull'1-0 Daniele Orsato ha assegnato un rigore inesistente ai viola, che giustamente è stato tolto dopo aver consultato la Var. Nel merito si è espresso ai microfoni di 1 Football Club l'ex fischietto Mauro Bergonzi: "Ha fischiato un calcio di rigore alla Fiorentina contro la Lazio su Castrovilli che non è da lui. Lì è mancanza di concentrazione, era chiarissimo che è stato lui ad andare addosso a Luiz Felipe: è stato molto bravo il Var Chiffi perché è intervenuto celermente e ‘contro’ Orsato, non è facile. Poi lui è stato umile perché al monitor ha tolto il rigore, ma è mancanza di concentrazione perché in quel momento non era con le antenne su".