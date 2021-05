Fiorentina - Lazio, Inzaghi: "Nella ripresa non s'è giocato a calcio. Non molliamo la Champions"

Ai microfoni di Dazn, subito dopo la vittoria della Fiorentina 2-0 contro la Lazio, è intervenuto Simone Inzaghi: "Chiaramente c'è delusione, sapevamo sarebbe stata una partita dura. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto bene il campo, ma gli episodi poi hanno indirazzato la gara. La grande occasione di Correa all'inizio per esempio, poi però nel loro gol dovevamo difendere meglio. C'è rammarico per il primo tempo, con una partita così non dovevamo andare in svantaggio. È mancata velocità nel giro palla, sapevamo di incontrare una squadra difensivamente messa bene, ma non siamo riusciti a finalizzare, anche se sul gol preso ci abbiamo messo del nostro. Luis Alberto? Convinve con un problema alla caviglia da venticinque giorni, ha fatto comunque una buona gara. Stavamo perdendo fisicità allora ho pensato di tenere dentro Sergej e inserire Muriqi. Anche oggi avevamo dei problemi importanti, con Lazzari che stanotte aveva la febbre. Ripeto che l'occasione di Correa avrebbe potuto indirizzare tutto, dovevamo essere bravi a difenderci".

CHAMPIONS - "La nostra rincorsa parte da lontano lo sappiamo, ma in queste quattro gare ce la metteremo tutta, il calcio è bello perché è imprevedibile. Avremo la frattura del naso di Milinkovic che in quello scontro con Pulgar si è rotto il setto nasale. Il secondo tempo non è più stata una partita di calcio, tra cambi e infortuni, abbiamo giocato venti minuti. Oggi abbiamo dodici punti a disposizione con un derby di mezzo, dalla Fiorentina alla Fiorentina abbiamo fatto 14 vittorie su 19, nel girone di andata abbiamo perso punti complice la Champions e il Covid. Noi dobbiamo andare avanti a testa alta, saremo nelle coppe europee anche l'anno prossimo, ma ci rimane l'amaro in bocca per il primo tempo, non dovevamo andare sotto di un gol".

Ai microfoni del canale ufficiale il mister ha detto: "C'è rammarico per il primo tempo, secondo me meritavamo di più. Nel secondo tempo non si è più giocato per tutte le interruzioni e ci siamo innervositi, non abbiamo mantenuto la lucidità e siamo qui ad analizzare una sconfitta che fa male perché nei primi 45 minuti avevamo tenuto bene il campo. Questo risultato rallenta tantissimo il nostro cammino, anche se mancano 4 partite e dovremmo cercare di farle nel migliore dei modi sapendo che saranno tutte ravvicinate. Perderemo qualche uomo per squalifica e ci dispiace tanto. Vedremo ora cosa si è fatto Milinkovic al naso. Dobbiamo andare avanti. C'è rammarico, potevamo fare di più e dovevamo indirizzare gli episodi dalla nostra parte. Luiz Felipe? Sono contento che lui sia rientrato soprattutto perché lo ha fatto in un momento caotico per noi. Il secondo tempo non è tanto da commentare, nella seconda parte di gara potevamo fare di più, ma purtroppo non siamo stati bravi a indirizzare il match. Stasera mancava anche Fares che è un'importante alternativa sulla fascia. Dovevamo mantenere la lucidità, invece siamo andati dietro gli episodi. Una squadra matura avrebbe dovuto cercare di fare di mantenere la lucidità anche se so che non è semplice".