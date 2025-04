Fiorentina, nervi tesi tra Palladino e l'allenatore del Celje: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Alta tensione tra Palladino e il tecnico del Celje Albert Riera: il botta e risposta era già cominciato al termine della sfida d'andata, quando il tecnico degli sloveni aveva detto: "consiglio alla Fiorentina di preparare seriamente la partita di ritorno", con la risposta di Palladino che non si era fatta attendere: "Ho sentito le sue dichiarazioni. Io amo parlare dei fatti, le chiacchiere le lasciamo agli altri. Sicuramente le sue farsi sono uno stimolo in più per noi".

Ieri lo scontro tra le due panchine è avvenuto al triplice fischio, prima che il tecnico viola raggiungesse il centro del campo per complimentarsi con i suoi giocatori per il passaggio del turno. Nella conferenza post-gara l'allenatore spagnolo del club sloveno ha parlato così: "Volevo dare la mano a Palladino e mi ha detto che parlo troppo ma io non posso fare tanti complimenti agli avversari prima della partita. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto. Il calcio poi ti dà altre possibilità e spero di confrontarci quando avremo squadre di uguale valore". E Palladino ha risposto in modo netto: "Sinceramente non mi interessa come ha commentato e per i colleghi bisogna avere rispetto, cosa che Riera non ha avuto nelle parole nel post-gara dell’andata. Io non ho mai mancato di rispetto"