Fiorentina, Palladino in crisi di risultati ma la società...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento sicuramente difficile quello che sta vivendo la Fiorentina, prossimo avversario della Lazio, fischiata dai propri tifosi dopo il deludente pareggio contro il Torino. In queste ultime ore anche la posizione del tecnico Palladino sembra essere in bilico anche se, come riportato da Tuttomercatoweb.com, la società avrebbe confermato all'allenatore la fiducia anche in privato dopo che il dg Ferrari lo aveva fatto pubblicamente. Quella dell'Olimpico sarà però una gara spartiacque per la viola e anche per il tecnico.