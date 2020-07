Firenze, ragazza accusa Diakhate di aggressione: la risposta dell'avvocato

Ha postato un video su Facebook denunciando di "essere stata aggredita da Abdou Diakhate, un ex giocatore della Fiorentina attualmente del Parma. Mi ha chiamato per parlare e io sono andata lì per farlo. Mi ha tirato un cazzotto e mi ha rotto la mandibola nella parte destra e sinistra". A subire l'aggressione una ragazza ventenne di Firenze che ha deciso di rendere pubblica la vicenda "perché io voglio giustizia". Il legale della giovane, l'avvocato Francesco Di Luciano, fa sapere che è stata presentata una denuncia in procura e accertamenti sono in corso da parte della squadra mobile di Firenze per ricostruire l'episodio, accaduto nella notte tra il il 23 e il 24 luglio scorsi. Per la frattura della mandibola la ventenne fiorentina è stata operata e dovrà sottoporsi a un secondo intervento: la prognosi prevista è di trenta giorni. Nel video la giovane racconta come il 21enne calciatore senegalese, quest'anno in prestito al Lokeren, che conosce da anni, come spiega il suo avvocato, l'ha "chiamata per parlare. Sono andata lì e lui mi ha tirato un cazzotto".

LA RISPOSTA DI DIAKHATE - La "diciannovenne fidanzata del calciatore Abdou Diakhate, nel settembre 2019 è stata aggredita e picchiata dalla ventenne" che ha girato il video che è stato diffuso dai media, sostenendo di essere stata picchiata dal calciatore: per quella aggressione dell'anno scorso "è stata denunciata e verrà giudicata il 1 ottobre 2020 dal Tribunale Penale di Firenze": Lo riferisce all'ANSA l'avvocato di Diakhate, Massimiliano Manzo. "Venerdì 24 luglio, il calciatore si trovava in un locale in compagnia della fidanzata Clara. La coppia veniva avvicinata con fare minaccioso" dall'altra giovane, spiega il legale. "Nonostante fosse stata invitata dal Calciatore ad allontanarsi, tentava di aggredire la coppia e colpiva alla testa il calciatore, il quale, frastornato, si difendeva istintivamente colpendo il viso" della donna. La quale "non si fermava e continuava ad inveire minacciosa. Si tratta quindi di un evidente caso di legittima difesa - conclude l'avvocato - nel quale Abdou Diakhate ha agito per difendere se stesso e la sua fidanzata".

