Fisco, la proposta: "I debiti? Paghiamoli in 20 anni come la Lazio"

Il Fisco arriverà, è quasi una certezza. Lo ha annunciato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo stop per gli accertamenti vale di sicuro fino a maggio. Invece dal primo giugno, in assenza della proroga di 2 anni della attività di accertamento l’Agenzia procederà a notificare 8,5 milioni di atti nei riguardi dei contribuenti. Ed ecco l’idea. Albano de Nuccio, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari, componente del Consiglio di gestione OIC (Organismo Italiano Contabilità), unico membro italiano del board di IFAC (International Federation of Accountants) avanza una sua proposta: “Un accordo tra Fisco e imprese per spalmare i loro debiti tributari consolidati alla data del 23 febbraio 2020 in 20 anni, a partire dal primo gennaio 2021, con un meccanismo di premialità volto a riconoscere una riduzione del debito tributario della società, in misura inversamente proporzionale alla tempistica di pagamento. Da un lato lo Stato inizierebbe a incassare immediatamente i propri crediti, potendo così sostenere l’enorme sforzo finanziario in atto, dall’altro si darebbe ossigeno ai bilanci societari oberati dai debiti. Del maxi-debito fiscale spalmato in più di 20 anni – ricorda de Nuccio - esiste già un precedente normativo in ambito calcistico, quello della Lazio”. Fu la mossa del presidente Claudio Lotito per salvare il club biancoceleste.