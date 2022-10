Flachi esalta Milinkovic: "Insieme a De Bruyne è il più forte in Europa. E con la Fiorentina..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nel corso di Casa Lazio, trasmissione di Back To The Football su TeleRomaUno, Francesco Flachi ha parlato anche di Sergej Milinkovic-Savic. L'ex Sampdoria ha esaltato il centrocampista serbo, utilizzando nei suoi confronti parole di fortissima stima: "È il giocatore più forte che c'è in Europa insieme a De Bruyne. L'ho visto giocare, ha anche la classe per gestire la partita. Anche lunedì ha fatto delle cose da giocatore superiore a tutti, non so neanche se faccia fatica. Non so neanche se giochi al 100% delle volte. È imbarazzante. Penso che sia il centrocampista più forte che c'è in Italia, ma soprattutto a livello europeo. Insieme a De Bruyne è il più forte a livello di gol, di assist. Lo sta dimostrando, e non è da poco. È da anni che ha questa continuità, veramente devastante".

TORNA ALLA HOMEPAGE