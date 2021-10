Flamengo, Andreas Pereira nei guai: possibile squalifica per violazione della quarantena

Guai in vista per Andreas Pereira, che rischia diverse giornate di squalifica nel campionato brasiliano. L'ex giocatore della Lazio è approdato lo scorso 20 agosto al Flamengo in prestito dal Manchester United, ma a quanto sembra avrebbe violato l'obbligo di quarantena di 14 giorni all'arrivo in Brasile dal Regno Unito in accordo con il nuovo club riducendolo a una sola settimana e adesso il Superior Tribunal de Justiça Desportiva procederà nei loro confronti: si parla di una possibile penalità per il Flamengo, mentre Pereira potrebbe dover scontare una squalifica che andrà da una a sei giornate. Il giudizio del tribunale disciplinare sarà espresso il prossimo venerdì 8 ottobre.