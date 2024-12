Focolari: "Partita stregata, la Lazio non meritava di perdere"

Prima sconfitta per la Lazio dopo cinque vittorie consecutive. La squadra di Baroni, in una gara stregata, va ko per 3-1 per mano del Parma in un match in cui ai biancocelesti sono stati annullati due gol e concesso un rigore poi revocato. Ai microfoni di Radio Radio ecco il pensiero di Furio Focolari.

"Un pomeriggio rovinato da una partita stregata. Una partita che la Lazio non meritava di perdere. La squadra era stanca e abbiamo già avuto questa impressione con il Ludogorets. Analizziamo la partita: un gol annullato che era regolare. Il primo gol è stato regalato da Rovella e il secondo da Gila. Due salvataggi sulla linea e due salvataggi del portiere del Parma. Una notevole sfiga a cui si è aggiunto l’errore di Tchaouna. La Lazio non meritava di perdere e il terzo gol arriva in contropiede mentre la squadra cercava il pareggio. Non mi sento di dare addosso ai biancocelesti e ha provato in tutti i modi a riprendere la partita. Il VAR secondo me ha sbagliato perché c’è stato, sul gol di Rovella, un semplice scontro di gioco. Il rigore invece, inizialmente dato, abbiamo visto che non c’era. Non dobbiamo però attaccarci a questi episodi: i biancocelesti avevano tutto il tempo di recuperare".