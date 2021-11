Fondazione S.S. Lazio 1900, sabato l'Open day: data e orario dell'evento

La Fondazione S.S. Lazio 1900 si presenta. Sabato 4 dicembre, dalle 11:00 alle 14:00, ci sarà l'Open day in Piazza della Libertà. La casa di tutti i laziali verrà utilizzata per esporre i progetti sociali, sportivi e culturali già avviati e valorizzare il "nido" biancoceleste. L'annuncio dell'evento è stato dato con un post sulla pagina Facebook dell'associazione: "Open day della Fondazione S.S. Lazio 1900: vi aspettiamo a casa, nel “nido” in cui è nata la Società Sportiva Lazio, Piazza della Libertà. Sabato 4 dicembre ci saremo per condividere insieme i progetti sociali, sportivi e culturali che stiamo portando avanti già da mesi e per valorizzare il “nido” con migliorie dell’area verde e della torretta stessa. E come da nostro motto “Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”, vi attendiamo a braccia aperte (e con un pensiero natalizio biancoceleste per voi!) dalle 11 alle 14!".

