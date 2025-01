FORMELLO - Lazio, Baroni affronta l'emergenza europea: le ultime tra dubbi e scelte

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Torna l'Europa League, inizia la preparazione verso la Real Sociedad. Dopo la seduta di scarico di ieri, la Lazio è tornata ad allenarsi questa mattina. Oltre ai tre infortunati Patric, Lazzari e Vecino, non si sono visti in campo Hysaj e Ibrahimovic. Entrambi, comunque, non saranno a disposizione di Baroni giovedì perché fuori lista UEFA. Come loro mancheranno anche Castrovilli e Basic, oltre agli squalificati Pellegrini e Gigot (oggi con una fasciatura al ginocchio destro).

Domani pomeriggio andrà in scena la rifinitura che scioglierà tutti i dubbi di formazione. Sulla trequarti possibile turnover con Tchaouna a destra e Pedro al centro: si giocano il posto con Isaksen e Dia, che può insidiare anche Castellanos per il ruolo da centravanti. Viaggia verso la conferma Zaccagni a sinistra. A centrocampo può riposare uno tra Guendouzi e Rovella (più il secondo) con l'inserimento di Dele-Bashiru. Poche scelte invece nel reparto arretrato, sono solo quattro i difensori arruolabili: Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Tra i pali si prepara a tornare Mandas, come già accaduto nelle scorse gare europee.

