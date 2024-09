FORMELLO - Lazio, Baroni concede un giorno di riposo: poi il Nizza

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento lunedì mattina. Anzi no, giorno di riposo. Baroni ha deciso di premiare la sua Lazio dopo la bella vittoria contro il Torino, la prima in trasferta di questo campionato. I biancocelesti si ritroveranno martedì pomeriggio a Formello per iniziare a preparare la gara di Europa League contro il Nizza, in programma giovedì alle 18:45. Mercoledì sarà già vigilia, con l'allenamento di rifinitura dopo la consueta conferenza stampa pre partita.

Da tenere d'occhio ancora le condizioni di Patric e di Gigot. Lo spagnolo, dopo il problema muscolare accusato contro la Dinamo Kiev, ha recuperato solo per la panchina contro i granata. Per il francese, invece, il discorso è diverso: è fermo per una contusione alla spalla sinistra e deve ancora ritrovare la condizione atletica migliore. Da chiarire se sarà a disposizione o meno all'Olimpico.