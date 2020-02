FORMELLO - Lazio, con l'Inter tornano Radu e Milinkovic. Lulic resta in dubbio

FORMELLO - Ora un impegno alla settimana. La Lazio può rifiatare e preparare con tutta calma lo scontro diretto con l’Inter, in programma domenica prossima alle 20.45. All’Olimpico torneranno a disposizione Radu e Milinkovic, squalificati nella trasferta di Parma. Da valutare invece i recuperi dall’infermeria: Bastos si è fermato durante la rifinitura di ieri (trauma al piede), Lulic dopo il match con il Verona a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il capitano è a fortissimo rischio anche per la sfida contro Lukaku e compagni. In caso di forfait ritoccherebbe a Jony sulla sinistra: al momento è l’ipotesi più probabile. Luiz Felipe, Acerbi e Immobile erano in diffida, hanno evitato il giallo, ci saranno con l'Inter. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio (15.30), Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla rosa.