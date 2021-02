FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Escalante squalificato per il Bologna

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio è chiamata subito a voltar pagina. La crescita fra le grandi passa anche dalla conferma in campionato. Testa subito al Bologna, il compito di Simone Inzaghi sarà quello di catalizzare l'attenzione sulla sfida del Dall'Ara contro i felsinei e di dimenticare la dolorosa notte Champions. Ripresa in programma alle ore 11, quando i biancocelesti si ritroveranno a Formello per la seduta di scarico. Pochi giorni a disposizione per preparare il match di sabato alle 18, non c'è tempo quindi per riposare. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Escalante, squalificato per un turno dal giudice sportivo, oltre ai lungodegenti Radu e Luiz Felipe. Strakosha è tornato fra i convocati e ad allenarsi in gruppo, così come Caicedo, che continua a soffrire per la fastidiosa fascite plantare e non è al meglio, ma ci sarà per sabato.