FORMELLO - Lazio, giorno di riposo per la squadra dopo la vittoria del Picco

Meritato riposo per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, impegnati ieri nel match del Picco contro lo Spezia, oggi potranno concedersi un giorno di relax. Come riportato in una nota della società la squadra tornerà ad allenarsi nel quartier generale di Formello da lunedì 2 maggio: "La Prima Squadra della Capitale, dopo la vittoria esterna sullo Spezia, tornerà ad allenarsi lunedì. Il tecnico Maurizio Sarri ha concesso infatti un giorno di riposo, al termine del quale il gruppo biancoceleste si ritroverà con i suoi uomini all'interno del Centro Sportivo di Formello", questo il comunicato.