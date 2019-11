FORMELLO - Lazio, la ripresa alle 11: Inzaghi aspetta Correa

FORMELLO - Due giorni per preparare l’ultima partita prima della sosta. La ripresa è fissata per domani mattina alle 11, mentre sabato pomeriggio ci sarà l’inizio e la fine delle prove tattiche anti-Lecce. Domenica torneranno Luis Alberto e Correa dal primo minuto. Lo spagnolo è partito dalla panchina col Celtic, l’argentino è rimasto a riposo per la contusione al polpaccio sinistro rimediata in allenamento. Ci ha provato, non è riuscito a rimettersi a disposizione per l’Europa League, lo farà in campionato per prendere il posto di Caicedo, ancora dolorante alla spalla destra. La prestazione negativa con gli scozzesi lo ha dimostrato. Ai box ci sono Radu e Marusic, entrambi stirati: per loro circa una ventina di giorni di stop (lesione di primo grado). Inzaghi tornerà a puntare su Lulic a sinistra, mentre in difesa potrebbero rivedersi Patric e Bastos.