FORMELLO - Lazio, riposo e poi Como. Torna Romagnoli, si aspetta Lazzari

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Con l'entusiasmo alle stelle, la Lazio si prepara a un'altra gara di campionato. Pochissimo tempo per festeggiare la grande vittoria contro il Genoa: c'è il turno infrasettimanale, si vola a Como. Per domani (lunedì) Baroni ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, con rifinitura il mercoledì. Poi la partenza per il turno infrasettimanale.

In difesa tornerà a disposizione Romagnoli, che ha scontato la squalifica rimediata contro la Juventus. C'è attesa poi per rivedere tra i convocati Lazzari, che sta smaltendo la lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Domani mattina farà nuova accertamenti che si spera diano il via libera. Da monitorare poi le condizioni di Gila e di Marusic, non al top.