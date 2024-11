FORMELLO - Lazio, tempi strettissimi: ora c'è il Porto. E Patric...

TUTTOmercatoWEB.com

FORMELLO - Una gara dopo l'altra. C'è poco tempo per godersi la vittoria sofferta contro il Cagliari, si riparte immediatamente per preparare la prossima sfida europea con il Porto. Già da domani (martedì) riprenderanno gli allenamenti a Formello con la consueta seduta di scarico. Mercoledì sarà già vigilia e tempo di rifinitura, con conferenza stampa di Baroni e di un tesserato biancoceleste per presentare la sfida.

Giovedì mancherà sicuramente Noslin, ancora squalificato, così come Castrovilli, fuori dalla lista UEFA. Tornerà a disposizione invece Nuno Tavares, out all'ultima di campionato. Non preoccupano le condizioni di Patric dopo il forfait dell'ultim'ora: ha già fatto gli esami strumentali, potrebbe recuperare per il Porto.