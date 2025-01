FORMELLO - Lazio, Zaccagni è tornato. Pedro ok, tutti i dubbi di Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Zaccagni c'è, regolarmente in gruppo e quindi a disposizione per Verona. Negli ultimi due giorni il capitano era rimasto a riposo per un affaticamento muscolare, stamattina è tornato coi compagni e ha rassicurato sulla sua presenza per il Bentegodi. Provato esterno alto, nella sua posizione naturale, permettendo a Tavares di riscalare in difesa a differenza di quanto successo nell'ultima seduta, dove si era mosso sulla linea dei trequartisti. Soltanto domani (ore 11) verranno svelate le intenzioni di Baroni per domenica.

Il tecnico ha recuperato Pedro dalla lesione muscolare, lo spagnolo si è riaggregato da tre giorni. Oggi è stato il turno di Noslin, finalmente è arrivato un segnale positivo da parte sua. L'olandese ha partecipato alla sgambata, prova a tornare tra i convocati dopo il lungo stop per il problema alla caviglia. Da Lecce in poi ha giocato soltanto pochi minuti nel finale del derby. Occhio ai vari ballottaggi, il primo riguarda il terzino destro tra Marusic e Hysaj (reinserito in lista). Al centro due maglie per Gila, Romagnoli e Gigot. Il francese in mattinata non si è visto il campo. Sarà squalificato in Europa League contro la Real Sociedad (come Pellegrini), il turno di stop forzato - in caso di ritorno per l'allenamento della vigilia - potrebbe spingere Baroni a far rifiatare Romagnoli spostando Gila sul centrosinistra.

Tutte le valutazioni sono in corso e troveranno una definizione nella rifinitura. Di certo ci sarà Dia alle spalle di Castellanos. Tornerà il doppio 9, l'ultima volta era successo al Via del Mare (21 dicembre). A destra Isaksen in pole sulle altre candidature. Ibrahimovic troverà la prima convocazione, Tchaouna è squalificato per il rosso rimediato contro il Como.

