Max Verstappen si prende la pole position del Gp del Bahrain. Grande giro del pilota olandese che si issa al 1° posto davanti a Lewis Hamilton. Grande anche Leclerc, 4° con la Ferrari. A sottolineare la delusione in casa Mercedes proprio Sky Sport F1... <<< Clicca qui per continuare a leggere circa le facce della Mercedes per la pole di Verstappen