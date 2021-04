Formula 1 / Ferrari, la promessa di Leclerc

Charles Leclerc è pronto a rilanciare le ambizioni della Ferrari. In una lunga intervista il pilota monegasco ha parlato a 360° di tutto ciò che circonda l'ambiente di Maranello in un 2021 almeno parzialmente di rilancio. Non solo. Leclerc ha anche voluto entrare nel merito del suo rapporto con Carlos Sainz e della sua personale lotta contro il Coronavirus dal quale è stato contagiato e per cui non si è reso necessario vaccinarlo in Bahrain. <<< Clicca qui per continuare a leggere l'intervista di Leclerc e la sua promessa.