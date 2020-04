Francia, il primo ministro Philippe: "Ligue 1 ufficialmente conclusa"

Il tema dell'eventuale ripresa della Serie A tiene banco nei botta e risposta tra Governo e componenti dello sport. Per quanto riguarda il resto d'Europa le situazioni sono diverse e mentre la Bundesliga sta provando a tornare in campo, la Ligue 1 (come l'Eredivisie) è ufficialmente conclusa. La comunicazione è stata data dal primo ministro francese Édouard Philippe alla Federazione transalpina. Al momento dello stop il PSG giudava la classifica con 68 punti, poi Marsiglia 56, Rennes 50, Lille 49. Quello francese è il primo dei top 5 campionati europei a concludersi in anticipo.