Frosinone - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Ancora qualche ora di attesa e poi il 'Benito Stirpe' sarà teatro della sfida amichevole tra Frosinone e Lazio (fischio d'inizio alle 18:00). Match dal sapore di amarcord, poiché per la prima volta Alessandro Nesta, ex capitano biancoceleste e oggi alla guida dei gialloblù, affronterà il suo passato. Quello di questo pomeriggio sarà un incontro utile alle due compagini per mettere benzina nelle gambe in vista dell'inizio dei rispettivi campionati. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi partiranno ufficialmente il 26 settembre a Cagliari, per poi recuperare la sfida con l'Atalanta quattro giorni più tardi (il 30 settembre). La partita sarà trasmessa sulle frequenze di Lazio Style Channel (233 di Sky), canale tematico biancoceleste a pagamento. Lalaziosiamonoi.it sarà presente a Frosinone: sul sito la cronaca scritta della gara e contributi in diretta.

