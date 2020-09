Frosinone - Lazio, numeri e curiosità: dai precedenti all'incrocio tra Inzaghi e Nesta

Manca sempre meno all'inizio dell'amichevole che vedrà impegnata oggi pomeriggio la Lazio contro il Frosinone di Alessandro Nesta. Alle 18 le due compagini scenderanno in campo al Benito Stirpe, sarà un test importante per verificare la condizione dei giocatori a poche settimane dall'inizio del campionato. Contro i ciociari la Lazio può vantare uno score positivo. Nei 4 precedenti ufficiali in cui le due squadre si sono affrontate, i biancocelesti non sono mai usciti sconfitti: 3 vittorie e un pareggio il bilancio, con la porta mantenuta sempre inviolata.

I MARCATORI - Nelle 4 sfide sono andati a segno 4 calciatori diversi per la Lazio. Keita e Djordevic hanno timbrato il cartellino negli incontri del 2015/2016, mentre Luis Alberto e Caicedo hanno colpito nella stagione 2018/2019. Proprio l'ecuadoriano ha deciso l'ultimo precedente al Benito Stirpe con un bellissimo sinistro da fuori area che si è insaccato all'incrocio dei pali. L'ultima amichevole invece risale al 19 maggio 2004 e fu decisa da un gol di Roberto Muzzi.

NESTA - L'incontro di oggi ha un sapore particolare soprattutto per l'incrocio con una bandiera della Lazio come Alessandro Nesta, oggi guida del Frosinone in panchina. Sarà il primo scontro tra l'ex difensore in veste di allenatore e i biancocelesti. Nesta ritroverà anche Simone Inzaghi con cui ha condiviso lo spogliatoio da calciatore per tre stagioni, giocando 61 partite insieme. Il primo di questi risale alla magica notte di Montecarlo nel 1999 in cui la Lazio conquistò la Supercoppa europea contro il Manchester United.

