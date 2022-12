Funerali Mihajlovic, Salvini: "Dispiace non essere a Roma, lo onorerò da Lampedusa"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Ministro dell'interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non è potuto essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic. Il politico ha dovuto incontrare questa mattina le istituzioni all'area marina protetta di Lampedusa, ma non ha certo dimenticato di rivolgere un pensiero all'ex allenatore: "Mi dispiace non potere essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic a Roma, ma conto di onorare la sua memoria qui da Lampedusa".