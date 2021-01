Fuser: "Mi sento più laziale che romanista. E quanto pesano i gol segnati nei derby..."

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex Lazio Diego Fuser ha parlato del derby e dei momenti in biancoceleste: "Sono stato sei anni con i biancocelesti, è ovvio che mi senta più laziale. Quanto pesa un gol ne derby? Tantissimo, ne feci uno in Coppa Italia e fu bellissimo. In una stagione ci sono tante partite particolari ma un derby ha tutto un suo fascino, è un po' la partita dell'anno. In chi mi rivedo? Nei suoi anni alla Lazio ho apprezzato molto Candreva. Faceva gol da lontano e per il modo di giocare ricorda me ".

DERBY - "La Lazio vincendo stasera avrebbe un'opportunità in più per avvicinarsi al treno Champions, se non dovesse farcela sarebbe un po' più complicato, fermo restando che mancano ancora molte partite ".

