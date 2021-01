La Serie A presenta Lazio - Roma: "Predatori con fame da derby!" - FT

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano poche ore al derby della Capitale tra Lazio e Roma che andrà in scena questa sera all'Olimpico alle 20:45. Sarà un derby diverso da tutti gli altri, soprattutto per la mancanza dei tifosi, ma sarà ugualmente importante sia per una squadra che per l'altra. I ragazzi di Inzaghi vogliono certificare il momento positivo, quelli di Fonseca mantenere il ritmo dell'ultimo periodo. La Serie A ha presentato così il match tramite i suoi canali social: "Aquile vs Lupi: predatori con fame da derby!".

Lazio - Roma, probabili formazioni: due recuperi importanti per la panchina, tre gli assenti

