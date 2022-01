FUT 22 | FIFA, Felipe Anderson carta "speciale" Protagonisti: che spettacolo!

Bella notizia per i tifosi della Lazio amanti di FIFA 22. Nel popolare gioco dell'EA Sports, e più precisamente nella famosa modalità online FUT 22, è stata inserita una nuova carta relativa a un calciatore biancoceleste. Si tratta della carta "Felipe Anderson - Speciale Protagonisti". Il brasiliano s'illumina d'immenso nel mondo videoludico con un valore complessivo di 87 che, sommato a un'intesa "Falco", lo porta a valori strabilianti, nel complesso superiori a quelli del connazionale Neymar (totale 91, ma grazie alle skill ndr). La carta non è aquistabile e ci sono solo 3 giorni di tempo per risolvere le missioni "obiettivi" per accaparrarsela:

- Vincere 4 partite in modalità Amichevoli: Sfida Protagonisti

- Segnare 1 gol da fuori area con tiro a giro in modalità Amichevoli: Sfida Protagonisti

- Segnare 1 gol con tiro a giro in 10 partite in modalità Amichevoli: Sfida Protagonisti

- Confezionare 5 assist con passaggio filtrante con giocatori con piede debole almeno 4 stelle in modalità Amichevoli: Sfida Protagonisti