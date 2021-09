FUT 22 | FIFA pubblica la Lazio al completo: tracollo Leiva-Strakosha, interessanti L.Felipe, Marusic e Lazzari

FUT torna alla vita. FUT22 è realtà. La versione online di FIFA, misto fra gioco e fantacalcio, che catalizza l'attenzione di tutti, compresi gli stessi calciatori, è oramai attiva. La Lazio c'è, e questa volta l'analisi della carte della formazione biancoceleste non lascia spazio a grandi gioie. Esclusi Immobile (87) e Milinkovic (85), si registra un calo generalizzato dei valori di tutti i giocatori. Insomma, per l'EA Sports, la Lazio si è indebolita e non rafforzata. Di seguito tutti i valori dei calciatori 2021/2022 con la differenza rispetto al valore 2020/2021:

IMMOBILE 87 (=)

MILINKOVIC 85 (=)

LUIS ALBERTO 84 (-1)

ACERBI 83 (=)

LEIVA 81 (-3)

LAZZARI 81 (=)

STRAKOSHA 80 (-3)

MARUSIC 79 (+2)

REINA 78 (-1)

PEDRO 78 (-2)

FELIPE ANDERSON 78 (-3)

JONY 78 (=)

LUIZ FELIPE 78 (+1)

RADU 77 (-1)

HYSAJ 77 (-1)

ESCALANTE 77 (=)

ZACCAGNI 77 (+2)

AKPA AKPRO 75 (+4)

MURIQI 75 (-1)

PATRIC 74 (+1)

BASIC 74 (+1)

LUKAKU 73 (-3)

CATALDI 73 (=)

DURMISI 72 (-2)

VAVRO 71 (=)

DZICZEK 68 (=)

LOMBARDI 67 (-2)

ADEKANYE 64 (=)

ADAMONIS 61 (=)

RAUL MORO 60 (np)

Lo scarto complessivo di rosa è -9. Nel dettaglio Lazio che s'indebolisce molto in porta e a centrocampo dove Leiva passa da 84 a 81, diventando troppo lento per risultare competitivo. Strakosha e Reina consigliano di guardare altrove per il portiere della vostra squadra FUT di base. Il tutto naturalmente in attesa delle carte IF. Vedendo i valori base da osservare attentamente durante l'anno Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari, Felipe Anderson, Luiz Felipe e Zaccagni.