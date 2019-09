Gabriele Sandri, gli auguri del papà per il compleanno: "Sarai sempre il mio bambino"

Ricorre oggi un compleanno scolpito nel cuore di tutti i tifosi della Lazio: quello di Gabriele Sandri, che in questo 23 settembre 2019 avrebbe compiuto 38 anni. Il papà Giorgio chiaramente non dimentica questa data e ha voluto tributare il suo amore per Gabbo con un post su Facebook: "Ciao Amore, sono 38... Rimarrai sempre il mio bambino. Buon compleanno". Anche la redazione de Lalaziosiamonoi si stringe accanto alla famiglia di Gabriele nell'augurare buon compleanno ad una persona che è diventata fratello di ogni tifoso biancoceleste.

