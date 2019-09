Lazio - Parma, Lotito e i complimenti alla squadra: siparietto in mixed zone

La Lazio è tornata. I biancocelesti, dopo i ko con Spal e Cluj, sono tornati al successo all'Olimpico contro il Parma. A decidere il match sono state le reti di Immobile e Marusic. Proprio l'esterno montenegrino è stato uno dei protagonisti di un siparietto avvenuto al termine dell'incontro. In mixed zone, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, il numero 77 è stato fermato dal patron Claudio Lotito. Il presidente si è complimentato con il calciatore per la prestazione e per il gol. Stesso trattamento anche per Sergej Milinkovic Savic che si trovava al fianco del compagno di squadra. Nei confronti del gioiello serbo Lotito ha avuto un atteggiamento quasi paterno, sottolineando l'assist che ha mandato in gol proprio Marusic. Caricando quindi il centrocampista in vista del big match con l'Inter. Infine, il numero uno ha anche aspettato Simone Inzaghi. Fitto colloquio tra i due, uno sottobraccio dell'altro, dal contenuto top secret. Una serata perfetta che allontana i malumori dell'ultima settimana e aiuta la squadra a preparare al meglio il calendario fitto di impegni che attende Lulic e compagni fino alla seconda sosta.

