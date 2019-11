Gabriele Sandri, vietato striscione in suo ricordo: i tifosi dell'Olimpia scioperano

Nel giorno dell'anniversario della morte di Gabriele Sandri, una notizia da Milano non può lasciare indifferenti. I tifosi dell'Olimpia Milano di basket non hanno sostenuto la propria squadra nella sfida di oggi contro Pistoia. Il motivo? Gli Ultras Milano avevano preparato uno striscione in ricordo di Gabriele Sandri che recitava un semplice "Gabbo vive". All'ingresso del forum, però, la sicurezza ha bloccato lo striscione perché l'argomento non aveva a che fare con la pallacanestro. Immancabile la decisione di scioperare da parte del cuore della tifoseria biancorossa che ha poi diramato un duro comunicato. Di seguito il testo del comunicato:

"Vietato il ricordo di Gabriele al palazzo, con Pistoia astensione dal tifo.

Era pronto un semplice striscione con la scritta GABBO VIVE da esporre in concomitanza con il giorno in cui ricorre il 12° anno dalla sua tragica scomparsa ma è stato bloccato agli ingressi del forum con la “patetica” giustificazione che lo striscione non riguarda il basket.

Un po’ come dire che tutti gli striscioni riferiti alla drammatica perdita dei pompieri ad Alessandria sarebbero dovuti esser vietati in tutta Italia; ci sarebbero poi gli altri centinaia di esempi analoghi su cui ci risparmiamo di dilungarci.

Gli UM, come gesto di protesta verso questo assurdo divieto, han deciso di astenersi dal tifo e dall’esporre i propri striscioni ed i propri colori per tutto il corso dell’incontro con Pistoia.

Spiacenti di non poter esser di sostegno alla squadra, confidiamo nella comprensione e nel rispetto del nostro gesto da parte del resto del pubblico e della società.

BASTA REPRESSIONE, AVANTI ULTRAS ...

GABBO VIVE !!!"

