Lazio, la Nord tappezza Roma con i manifesti per Gabriele Sandri - FT

Dodici anni senza Gabriele Sandri. Un vuoto incolmabile per una famiglia, distrutta dalla tragedia, e per gli amici di sempre. Per la Curva Nord, la Lazio e ora tutti i suoi tifosi. Chi non lo conosceva in vita e ha imparato a volergli bene dopo quel tragico 11 novembre 2007. “Sorridendo alle stelle e ancor più sù”, mentre Gabriele volge lo sguardo a un'aquila che vola in cielo. È questa l'immagine la curva ha stampato su numerosi manifesti attaccati in giro per Roma, a cui si va aggiungere lo striscione esposto nella notte con su scritto “Gabriele sempre con noi”, illuminato dai fumogeni e dalle stelle sopra il cielo capitolino. Una più luminosa delle altre. Di seguito, il post con le immagini pubblicate dalla pagina "La voce della Nord".

