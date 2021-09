Galatasaray - Lazio, Matri: "Immobile va aiutato, non dipende tutto da lui"

Dopo 5 anni la Lazio torna a giocare in Turchia contro il Galatasaray. Nell'ultimo confronto tra le due squadre c'era tra le fila biancocelesti Alessandro Matri, ora commentatore per DAZN. Durante i minuti precedenti al fischio d'inizio, l'ex giocatore ha detto: "Le italiane sono squadre forti, c'è una grande possibilità di passare il turno. Il format nuovo non permette ai tecnici di rilassarsi troppo. vedremo se continueranno con il tournover o sceglieranno altre opzioni. Negli ultimi anni il trofeo è tornato ad avere la sua importanza, prima veniva messo in secondo piano.

SCELTE TECNICHE - "Sarri aveva detto che non aveva ancora deciso, ma le sue scelte dimostrano che vuole subito fare bene per andare il più lontano possibile. Con Akpa Akpro il tecnico vuole alzare il ritmo del centrocampo, cosa che non è successa contro il Milan".

ZACCAGNI - "E' un giocatore che a Verona ha fatto bene, ora è in una realtà diversa, con più responsabilità e con questo allenatore può fare molto bene".

FELIPE ANDERSON - "Le prime due giornate di campionato ha dimostrato di star bene, oggi potrebbe essere una partita per le sue caratteristiche visto la linea difensiva alta dei turchi. Con Zaccagni, Luis Alberto e Immobile potrà essere pericoloso".

PRIMO TEMPO - Dopo i primi 45 minuti il Mitra Matri ha detto sulla prestazione della Lazio: "Immobile va aiutato se no sembra che ogni volta che la Lazio non centri la prestazione sia colpa sua. Vanno sfruttati i suoi inserimenti. Per lui può essere un bene questo cambio di modulo anche in ottica Nazionale. Sarri negli spogliatoi starà incitando i suoi, serve di più per vincere".