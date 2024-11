Galeone durissimo: "Allegri alla Roma? Per lui non è neanche una squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.t

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone ha parlato del futuro di Allegri e delle voci che lo vorrebbero tra i candidati a prendere il posto di Juric sulla panchina della Roma. L'ex centrocampista le ha smentite categoricamente: “Max a Roma ci va solo per i cavalli, la Roma non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare".

TORNA ALLA HOMEPAGE