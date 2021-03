Gascoigne, tra struzzi in campo e bus "sequestrati": all'Isola dei Famosi è Gazza-show!

L'Isola dei Famosi è iniziata solamente da poco più di due giorni, ma Paul Gascoigne sta facendo già parlar di sé. L'ex calciatore della Lazio ha approfittato dei momenti più noiosi in compagnia degli altri naufraghi per raccontare alcuni folli episodi della sua vita. Gazza, ad esempio, ha reso partecipi i suoi colleghi del momento in cui "sequestrò" un bus a Londra: "Ho fatto scendere l'autista, gli ho detto che avrei guidato io. Dentro c'erano sessanta passeggeri, iniziammo tutti a cantare. Fu bellissimo". Ma non è finita qui: il pullman "preso in prestito" è nulla rispetto a quando l'inglese si fece regalare uno struzzo e lo portò sul campo d'allenamento. L'animale, che indossava la maglia numero 8 di Gascoigne, iniziò a correre per tutto il terreno di gioco tra l'ilarità generale: "Mister, ti ho portato un nuovo calciatore". "Purtroppo non faceva gol", conclude Gazza, che proprio per questa "mancanza" dello struzzo lo riportò al legittimo proprietario.

