Europa League, oggi si chiudono gli ottavi di finale: il programma completo

Questa sera tornerà in campo l'Europa League con i match di ritorno degli ottavi di finale. Il Milan, dopo l'1-1 maturato ad Old Trafford, ospiterà il Manchester United con buone possibilità di passaggio del turno mentre la Roma volerà in casa dello Shakhtar Donetsk dopo il 3-0 dell'andata. Di seguito il programma completo con i risultati dell'andata.

Ore 18.55

Shakhtar-Roma (0-3)

Arsenal-Olympiacos (3-1)

Dinamo Zagabria-Tottenham (0-2)

Molde-Granada (0-2)

Ore 21.00

Milan-Manchester United (1-1)

Rangers-Slavia Praga (1-1)

Young Boys-Ajax (0-3)

Villarreal-Dinamo Kiev (2-0)