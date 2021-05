Gattuso, futuro incerto. Venerato rivela: "Attende le mosse di Juve e Lazio"

Il futuro di Gennaro Gattuso, a prescindere dalla probabile qualificazione alla prossima Champions League, sembra essere lontano da Napoli. L'ex giocatore del Milan non avrà difficoltà a trovare una nuova panchina visto il buon lavoro fatto in questi anni e le tante pretendenti che potrebbero accaparrarselo. Tra queste, nel caso di mancato rinnovo di Inzaghi, c'è anche la Lazio come confermato dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Rino lascerà il Napoli e la Fiorentina lo ha contattato. Possibile inserimento della Juve? Jorge Mendes (procuratore di Gattuso, ndr) ha un rapporto diretto con Agnelli e con Lotito. Sia Juventus che Lazio potrebbero cambiare guida tecnica, per questo motivo il calabrese aspetta."