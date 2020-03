Gene Gnocchi: "Luis Alberto mi somiglia! Basta Juve, Scudetto alla Lazio"

Un tifoso in più. Contro la monotonia del solito "padrone" della Serie A, e a favore della bellezza. Quella messa in campo settimanalmente dalla Lazio prima della sosta forzata per l'emergenza coronavirus. Ma quando si tornerà in campo, Gene Gnocchi sa già per chi tifare. Ecco le parole del noto comico ai microfoni di Radio Centro Suono: "Mi farebbe piacere se la Lazio riuscisse a vincere lo Scudetto, basta Juventus: toppa monotonia. Poi la Lazio, assieme all’Atalanta, produce un gioco straordinario, il migliore della Serie A. Io sono un fervente ammiratore di Luis Alberto, ma potrei metterci anche Correa, Milinkovic-Savic e molti altri: la Lazio esprime il calcio che più amo, quello propositivo e che sa divertire". Gene Gnocchi adora Luis Alberto: "Lo spagnolo mi piace perché gioca un po’ come facevo io, senza peccare di falsa modestia. Vederlo avanzare palla al piede senza nessuno in grado di prenderlo è fantastico, mi immedesimo in lui perché anch’io quando mi divertivo a giocare volevo avere sempre la palla tra i piedi. Luis Alberto ha una capacità nell’ultimo passaggio straordinaria, quando gioca dico anche a mia moglie: oggi mi faccio 90 minuti di Luis Alberto, non disturbatemi!”. Infine, una battuta anche su mister Inzaghi: "Simone mi ha sempre colpito perché era uno di cui, come allenatore, gli addetti ai lavori parlavano benissimo già dai tempi della Primavera. E quando chi conosce il calcio perché lo vive tutti i giorni si sbilancia così, è bene stare a sentire".

