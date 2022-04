Genoa, altro possibile forfait con la Lazio: anche Bani è in forse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non solo Rovella, il Genoa rischia di perdere un altro giocatore nel lunch match di domenica contro la Lazio. Come riporta calciomercato.com, anche Mattia Bani si sarebbe fermato per un guaio muscolare: una situazione che non sembra troppo grave ma per cui lo staff sanitario rossoblù sembra intenzionato a lasciare a riposo il difensore, che salterebbe quindi la partita contro gli uomini di Sarri.